ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ15 سم في اليومين الأخيرين

سجّل منسوب بحيرة طبرية ارتفاعا بـ15 سم، في اليومين الأخيرين، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه.

وبحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 211.415- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 2.615 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وتتوقع السلطة أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر التأثير بالمنخفض الجوي، اليوم الأحد، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا في معظم المناطق وباردا نسبيا في الأغوار، وماطرا على فترات على بعض المناطق من البلاد.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ ساعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.