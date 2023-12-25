إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بباقة الغربية

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة شخص بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة بباقة الغربية، صباح اليوم

أصيب شخص بجروح وُصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتُكبت بمدينة باقة الغربية، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 07:37، عن حادثة عنف في مدينة باقة الغربية، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لرجل (51 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة، نُقل بعدها إلى مستشفى (هيلل يافيه) لاستكمال العلاج".

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت عناصرها باعمال التمشيط والبحث عن الجناة.

وكان قد أُصيب، مساء أمس الأحد، شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في باقة الغربية. وأُصيب شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لـ"حادث عنف" في مدينة رهط نُقل إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع لاستكمال العلاج. كما قُتل الشاب محمد سعيد عطا الله من قرية عيلوط وأصيب آخر، في جريمة إطلاق نار ارتكبت، مساء أمس، في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة.