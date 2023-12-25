مصرع أمير غانم من باقة الغربية في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم الإثنين، على شارع 9 عن مصرع الشاب أمير غانم (25 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث الشمالي.

لقي الشاب أمير غانم (25 عاما) من مدينة باقة الغربية مصرعه في حادث طرق وقع، صباح اليوم الإثنين، على شارع 9.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" في وقت سابق من اليوم بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 08:09، بلاغًا حول حادث طرق وقع بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 9 في منطقة المركز، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لشاب (25 عاما) إذ كان فاقدا للوعي ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل بعدها إلى مستشفى (هيلل يافيه) لاستكمال العلاج، ولاحقا أقرت الطواقم الطبية وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وساد الحزن والأسى في باقة الغربية في أعقاب انتشار نبأ مصرع الشاب أمير غانم، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الأليم.