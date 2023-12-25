مصرع يوسف الكريشات دهسا قرب كسيفة

أسفر حادث دهس وقع، مساء أمس، بالقرب من كسيفة على شارع 31 عن مصرع الشاب يوسف الكريشات من القرية.

لقي الشاب يوسف أحمد الكريشات (27 عاما) مصرعه في حادث دهس من قبل سيارة، مساء أمس الأحد، على شارع 31 بمحاذاة قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وحاولت طواقم طبية إنقاذ الضحية وأجرت له عمليات إنعاش إلا أنها باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة.

من مكان الحادث (تصوير الطاقم الطبي)

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن ضحية حادث الدهس في النقب يوسف الكريشات من سكان كسيفة كان في طريق عودته من العمل وحين أراد قطع الشارع دهسته سيارة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن والأسى في كسيفة خصوصا والنقب عموما، في أعقاب انتشار نبأ مصرع الشاب يوسف الكريشات، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته في كسيفة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.