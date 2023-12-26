إصابة حرجة لعامل تعرض لصعقة كهربائية في صفد

أسفر حادث عمل في صفد عن إصابة عامل بصعقة كهربائية ووصفت حالته بالخطيرة، أحيل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تعرض عامل (45 عاما) لصعقة كهربائية أثناء عمله في الترميمات بمدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى، ووصفت حالته بالخطيرة، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للعامل حتى عاد قلبه للنبض، ووصفت حالته بالخطيرة.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "العامل كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، حيث أبلغونا بأنه تعرض لصعقة كهربائية أثناء عمله، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش حتى استعاد قلبه النبض، ثم قمنا بنقله بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى".

وأحيل العامل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.