هبة الكرامة: استئناف جلسات محاكمة شبان من زلفة

بلغ عدد المعتقلين من بلدة زلفة 12 معتقلا، حيث لا يزال قسم منهم يقبع في السجون الإسرائيلية بينما الآخرون قيد الحبس المنزلي في زلفة مع إجراءات تقييدية صارمة.

استأنفت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة شبان من بلدة زلفة في منطقة وادي عارة الذين تنسب إليهم المشاركة في هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021؛ وهذه جلسة المحاكمة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل 80 يوما.

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ونظرت المحكمة اليوم في قضية اعتقال الشاب إبراهيم أبو بكر وكريم أبو بكر وعبيدة زيتاوي، وقد استمرت الجلسة في المحكمة لعدة ساعات.

وبلغ عدد المعتقلين من بلدة زلفة 12 معتقلا، حيث لا يزال قسم منهم يقبع في السجون الإسرائيلية بينما الآخرون قيد الحبس المنزلي في زلفة مع إجراءات تقييدية صارمة.

المحامي خالد محاجنة

وقال المحامي خالد محاجنة في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذه المحكمة تندرج ضمن سلسلة محاكمة معتقلي هبة الكرامة منذ أيار/ مايو 2021، واستمرارًا لمحاكمة الشبان من بلدة زلفة الذين اعتقلوا بادعاء مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة، وذلك بعد أن توقفت جلسات المحاكمة مع اندلاع الحرب قبل 80 يومًا".

ولفت محاجنة إلى أن "النيابة العامة الإسرائيلية تصر على محاكمة الشبان وفرض عقوبات شديدة عليهم، إذ أننا بمرحلة الاستماع إلى الشهود من الشرطة والشاباك بعد التحقيق مع الشبان، وبعد هذه الجلسة ستكون الجلسات القادمة للاستماع لشهادات المعتقلين ومن ثم يتم تلخيص الملف من جانب طاقم الدفاع والنيابة العامة".

وأكمل محاجنة أنه "تم تعيين جلسات إضافية في قضية المعتقلين، وهذا يدل على استمرار سياسة النيابة ومحاكمة الشبان وذلك لردعهم وفرض عقوبات شديدة عليهم، وهذا كله محاولة لترهيب المجتمع الفلسطيني في الداخل ومنعهم من المشاركة في النشاطات الوطنيّة المختلفة عبر فرض العقوبات عليهم".

وأضاف أن "النيابة العامة منذ قرابة الشهر قدمت استئنافا على قرار حكم عمر أبو بكر الذي فرض عليه حكم بالسجن 18 شهرًا في المحكمة المركزية في حيفا، وقامت بتقديم استئناف وهو استمرار لنفس السياسة التي تقوم بها النيابة العامة لفرض عقوبات شديدة على الشبان الذين شاركوا بالهبة".

وختم محاجنة بالقول، إن "الاستئناف الذي قدمته النيابة كان للمحكمة العليا في القدس وستعقد جلسة في المحكمة مطلع العام المقبل، وذلك للنظر في القرار الذي فرض على الشاب عمر أبو بكر".