اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل يزن سندياني من الناصرة

أعلنت الشرطة أنه سُمح بالنشر عن اعتقال سبعة أشخاص بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب يزن عاطف سندياني (23 عاما) بإطلاق نار في حي جبل حمودة بمدينة الناصرة، مساء يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

اعتقلت الشرطة سبعة أشخاص بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب يزن عاطف سندياني (23 عاما) بإطلاق نار في حي جبل حمودة بمدينة الناصرة، وذلك مساء يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإن "التحقيق انتقل إلى المرحلة العلنية هذا الأسبوع، إذ قام أفراد الشرطة من لواء الشمال ووحدة (يسام)" ووحدة (مستعربين) في شرطة (حرس الحدود)، بتفتيش بيوت المشتبه بهم السبعة في الناصرة، وقد تم اقتيادهم للتحقيق، وسيتم عرضهم على محكمة الصلح في الناصرة بشبهة ضلوعهم بجريمة القتل".

وفي السياق، يشهد المجتمع العربي ازديادا في جرائم القتل، وسجل العام الحالي حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 225 شخصا بينهم 16 امرأة.