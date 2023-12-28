إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل في حيفا

أسفر حادث عمل في مدينة حيفا عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء سقوط جسم ثقيل عليه.

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة حيفا، مساء اليوم الخميس.

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وفي التفاصيل، فإن الشاب أصيب بجراح خطيرة في منطقة الرأس من جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من الإنقاذ إلى المكان وعملت على تخليص المصاب وتقديم العلاجات الأولية له، حيث كان فاقدا للوعي وعالقا تحت الجسم الذي سقط عليه من علو شاهق.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.