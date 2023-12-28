مصرع مسن غرقا في البحر قبالة شاطئ عكا

جرى انتشال رجل يبلغ من العمر 75 عاما من مياه البحر، إذ كان فاقدا للوعي بالقرب من الشاطئ في عكا. وأعلن مسعفو عن وفاته على الفور.

لقي مسن ثمانيني مصرعه، اليوم الخميس، غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة أحد شواطئ مدينة عكا.

وجاء في التفاصيل أنه تم انتشال رجل يبلغ من العمر 75 عاما من مياه البحر، إذ كان فاقدا للوعي بالقرب من الشاطئ في عكا. وأعلن مسعفو عن وفاته على الفور.

وقال مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "تم تلقي اتصال حول رجل كان فاقدا للوعي في البحر. تم إنقاذه بواسطة قارب إلى ميناء عكا. ولم تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.