وقفتان احتجاجيتان في حيفا تنديدا بالحرب على غزة

رفع المشاركون في الوقفتين لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة، حيث كتب على بعض منها "فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر"، "أوقفوا الإبادة"، "يكفي مجازر في غزة"، "أوقفوا إطلاق النار فورا".

من إحدى الوقفتين في حيفا

نظمت وقفتان احتجاجيتان مساء اليوم الخميس في مدينة حيفا تنديدا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة، رفعت خلالهما لافتات مطالبة بوقف الحرب بشكل فوري.

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وكانت الوقفة الأولى في ساحة الأسير في المدينة ثم انتقل النشطاء للاحتجاج في وقفة أخرى جرى تنظيمها في ساحة الحناطير.

واضطر المحتجون إلى إنهاء الوقفتين بعد وصول الشرطة إلى الموقعين، وذلك تجنبا لأي عملية اعتقال ضدهم.

ورفع المشاركون في الوقفتين لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة، حيث كتب على بعض منها "فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر"، "أوقفوا الإبادة"، "يكفي مجازر في غزة"، "أوقفوا إطلاق النار فورا".

وفي وقت سابق الخميس، نظمت لجنة المتابعة وقفة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة.

ورفعت في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بوقف الحرب والمجازر والتهجير في قطاع غزة.