إصابة شاب من زيمر برصاص ضابط شرطة

أطلق ضابط شرطة النار على شاب من زيمر بادعاء الاشتباه بتنفيذه عملية سطو على محطة وقود قرب البلدة.

أصيب شاب من بلدة زيمر بجراح من جراء إطلاق النار عليه من قبل ضابط شرطة في محطة وقود قرب البلدة، مساء السبت.

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وفي التفاصيل، فإن ضابط الشرطة أطلق النار على الشاب بعد اعتدائه على عامل في محطة وقود والاشتباه في تنفيذه عملية سطو؛ حسبما ادعت الشرطة.

وقالت الشرطة إن "الضابط لاحظ تعرض عامل في محطة وقود لاعتداء واشتباهه بعملية سطو، وفي أعقاب ذلك اعتقل المشتبه به في المكان".

وادعت أن "المشتبه حاول مد يده على بنطاله، وفي أعقاب ذلك أطلق الضابط النار عليه في الجزء السفلي من جسده من أجل تحييد الخطر".

وأحيل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تعرف حجم إصابته وقالت الشرطة إنه سيتم فحص كافة الحيثيات من قبل الجهة المعنية.