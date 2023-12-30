جريمتا إطلاق نار: 4 إصابات في الرملة ومصاب في حورة

أسفرت جريمتا إطلاق نار ارتكبتا في الرملة وحورة عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل بجروح متفاوتة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الرملة، فيما أصيب شاب بجريمة منفصلة في بلدة حورة بمنطقة النقب، اليوم السبت.

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وفي الرملة، وصفت حالة رجل وامرأة، في الأربعينيات من عمريهما، بالمتوسطة فيما وصفت حالة شاب (35 عاما) وطفل (11 عاما) بالطفيفة.

وأحيل المصابون إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث وراء مرتكبي الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي حورة، أصيب شاب (27 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي سياق تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، قتل الطفل محمد مجدي شعبان (9 سنوات) وعمه الشاب عماد توفيق شعبان (20 عاما) وأصيب شاب آخر في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي المحطة بمدينة اللد مساء أمس الجمعة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وسجل عام 2023 الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.