لائحة اتهام ضد شاب من الطيرة بادعاء "الانتماء لتنظيم داعش"

تقديم لائحة اتهام لمحكمة الصلح في بيتاح تيكفا، ضد شاب من الطيرة (22 عاما)، بزعم "انتمائه إلى تنظيم داعش والتحريض على الإرهاب وإيذاء اليهود في زمن الحرب".

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (22 عاما) من مدينة الطيرة، تشمل مزاعم بالانتماء لتنظيم إرهابي وتحريضه على "إيذاء اليهود خلال أثناء الحرب"، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن جهازي الشرطة والشاباك.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن "الوحدة المركزية في لواء المركز (التابعة للشرطة) والشاباك، أجريا تحقيقات ضد شاب من سكان الطيرة، بشبهة قيامه بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتمائه إلى تنظيم ‘داعش‘ والتحريض على الإرهاب وإيذاء اليهود في زمن الحرب".

وأضاف البيان أنه "مع تطور التحقيق المشترك، تبين أن المشتبه به، صرح بأنه لا يعترف بدولة إسرائيل وأنه يجب إقامة دولة إسلامية مكانها، وأنه يجب قتل كل من هو غير مسلم". وأضاف البيان أنه "تم القبض على الشاب وتمديد توقيفه من حين إلى آخر حتى تقديم لائحة اتهام ضده".

وفي البيان الصادر باللغة العبرية، جاء أن "الوحدة المركزية التابعة للشرطة والشاباك أجريا تحقيقا سريا منذ حوالي شهر" ضد الشاب من الطيرة، وذلك "بعد ما تم نشره من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن انتمائه لتنظيم داعش والتحريض على الإرهاب وإيذاء اليهود في زمن الحرب".

وأضاف أنه "مع تطور التحقيق المشترك، تبين أن المشتبه به، وهو من سكان الطيرة ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية، صرح بأنه لا يعترف بدولة إسرائيل وأنه يجب إقامة دولة إسلامية مكانها، في الوقت المناسب، وأنه يجب قتل أي شخص غير مسلم".

وتابع "بناء على الشبهات ونتائج التحقيق المستعجل، تم الحصول على إذن من النيابة العامة للتحقيق مع المشتبه به وتم اعتقاله مطلع الشهر (الجاري) وتم تمديد اعتقاله بين الحين والآخر"؛ وختم بالتأكيد على أن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت لمحكمة الصلح في بيتاح تيكفا، لائحة اتهام ضد المشتبه به، بناء على نتائج التحقيق وقاعدة الأدلة".