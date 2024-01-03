مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب مفرق بيت ليد

لقي سائق دراجة نارية، بلغ 34 عاما، مصرعه بعد أن صدمته مركبة على شارع رقم 4 من مفرق بيت ليد إلى مفرق (برديسيا)، صباح اليوم الأربعاء.
ووفقا لمسعفين ومضمدين من خدمة "نجمة داود الحمراء" الذين وصلوا إلى مكان الحادث، كان السائق فاقدا للوعي ويعاني من إصابات متعددة، وأعلنوا وفاته على الفور.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وأعلنت عن اعتقال أحد سكان مدينة الخضيرة، في الخمسينيات من عمره، للتحقيق معه بشبهة تورطه في حادث السير المميت على شارع رقم 4 بالقرب من مفرق برديسيا.
اقرأ/ي أيضًا | 8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
التعليقات