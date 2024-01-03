مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب مفرق بيت ليد

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية، صباح اليوم، بالقرب من مفرق بيت ليد عن مصرع سائق الدراجة النارية.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي سائق دراجة نارية، بلغ 34 عاما، مصرعه بعد أن صدمته مركبة على شارع رقم 4 من مفرق بيت ليد إلى مفرق (برديسيا)، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمسعفين ومضمدين من خدمة "نجمة داود الحمراء" الذين وصلوا إلى مكان الحادث، كان السائق فاقدا للوعي ويعاني من إصابات متعددة، وأعلنوا وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وأعلنت عن اعتقال أحد سكان مدينة الخضيرة، في الخمسينيات من عمره، للتحقيق معه بشبهة تورطه في حادث السير المميت على شارع رقم 4 بالقرب من مفرق برديسيا.