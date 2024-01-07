حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الأربعاء

يصبح الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

ويصبح الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائه معتدلا في معظم المناطق.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود إلى المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا، تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبال منها، ويستمر تساقط الأمطار في مختلف المناطق على فترات.