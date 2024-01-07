مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث طرق قرب البعنة

مصرع شاب عرب وإصابة ثلاثة آخرين في شارع وقع بين ثلاث مركبات على شارع رقم 85 قرب بلدتي البعنة ودير الأسد.

لقي شاب (30 عاما)، مصرعه في حادث طرق وقع قرب بلدتي البعنة ودير الأسد، مساء اليوم، الأحد، أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة آخرين بجراح وصفت بالمتوسطة.

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وعُلم أن الحادث وقع على شارع رقم 85، قرب البعنة ودير الأسد، بين ثلاث مركبات خاصة، وأسفر عن مصرع شاب عربي، وإصابة ثلاثة أشخاص بجراح وصفت بأنها "متوسطة الخطورة".

ولفت مصادر محلية إلى أن الضحية والمصابين في الحادث من بلدتي دير الأسد ونحف.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء بأنها أقرت وفاة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا وأحالت رجلاً يبلغ من العمر 43 عامًا وهو بحالة متوسطة إلى مركز الجليل الطبي في نهريا.

وأفادت بأنه "تم إحالة مصابين اثنين آخرين من موقع الحادث لاستكمال العلاج بالمستشفى وهما بحالة متوسطة".