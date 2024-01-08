مصرع شاب غرقا في شاطئ قرب يافا

لقي شاب، في الأربعينيات من العمر، مصرعه في حادث غرق في شاطئ القدس بالقرب من مدينة يافا، صباح اليوم الإثنين.

أقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" صباح اليوم، الإثنين، وفاة رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، تم انتشاله من الماء فاقدًا للوعي وبدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة في شاطئ القدس قبالة مدينة تل أبيب، بالقرب من مدينة يافا.

وقال أحد المسعفين إنه "رأينا الرجل ملقى على الشاطئ فاقدا للوعي دون نبض ودون تنفس، وقيل لنا إنهم أخرجوه من الماء، وأجرينا له فحوصات طبية، لكن للأسف كان علينا إقرار وفاته وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.