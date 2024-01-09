المعتقل يوسف ذياب من حيفا: "نتعرض للضرب والحرمان.. فقدت من وزني بسبب الظروف القاسية"

نقل المعتقل ذياب معاناته وجميع المعتقلين في السجن من خلال حديثه لـ"عرب 48" عبر تطبيق "زووم" في المحكمة، بالقول "يتم التعامل معنا كالحيوانات دون أي رحمة أو إنسانية. تعرضنا للضرب على مدار 42 يوما عدا عن زجنا في الزنازين".

رفضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الثلاثاء طلب الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، بعدم إطلاق سراح المعتقل يوسف ذياب من المدينة.

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وكانت الشرطة قد اعتقلت الناشط يوسف ذياب من حيفا يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد التحقيق معه حول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة، والتي اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

ونقل المعتقل ذياب معاناته وجميع المعتقلين في السجن من خلال حديثه لـ"عرب 48" عبر تطبيق "زووم" في المحكمة، بالقول "يتم التعامل معنا كالحيوانات دون أي رحمة أو إنسانية. تعرضنا للضرب على مدار 42 يوما عدا عن زجنا في الزنازين".

وأضاف "فقدت 22 كيلوغراما من وزني بسبب الظروف القاسية التي نعيشها في السجن. لم أرتكب مخالفة لأستحق كل هذا التنكيل".

المحامية أفنان خليفة

وختم ذياب حديثه بالقول "يحرموننا من أبسط حقوقنا وهي الاطمئنان والحديث مع أطفالنا وعائلاتنا، إذ منذ لحظة اعتقال لا يسمح لي برؤية أطفالي".

وعقبت المحامية، أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ذياب، في حديث لـ"عرب 48"، بالقول "قدمنا استئنافا في ملف يوسف ينص على إطلاق سراحه وتحويله للحبس المنزلي، إذ أن القاضية رفضت الاستئناف لعدة أسباب من أهمها أن ضابط السلوك نصح بعدم إطلاق سراح المعتقل، وعلى الرغم من ذلك أبلغتنا القاضية أنه ما زال بإمكاننا تقديم طلب لمعرفة إمكانية إطلاق سراح مشروط ليوسف في الوقت القريب عندما تهدأ الأوضاع الأمنية".