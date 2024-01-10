إصابتان بعدوى الحصبة شمالي البلاد

وفقا لوازارة الصحة، لم يُكشف عن مصدر العدوى، ولم يكن أي من المصابين خارج البلاد في الفترة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة طفل لم يتلقّ التطعيم ضد مرض الحصبة وآخر بالغ من منطقة شمالي البلاد.

ووفقا للوزارة فإنه "في الحالتين، لم يتمّ الكشف عن مصدر العدوى ولم يكن أي منهما خارج البلاد في الفترة الأخيرة".

وأوضحت أن "مرض الحصبة هو واحد من أكثر الأمراض المعدية ومن مضاعفاتها ارتفاع الحرارة، الشعور السيئ العام، سيلان الأنف، والطفح الجلدي، في بعض الحالات، يمكن أن تكون هناك مضاعفات شديدة وحتى مهدّدة للحياة."

وشددت الوزارة على أنه "في حال ظهرت أعراض المرض من ارتفاع الحرارة وأوجاع الرأس، والطفح الجلدي لعدّة أيام، يجب التوجّه للطبيب/ة المعالج/ة. في حال لُزم التوجّه للعيادة أو المستشفى، يجب تنسيق الأمر وإبلاغ الطاقم الطبي عند الوصول إلى المؤسسة الطبيّة. في حال ظهور الأعراض وحتى إجراء الفحوصات الطبيّة، يجب تجنّب البقاء في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق ووسائل النقل العامة وما شابه".

وختمت وزارة الصحّة بالقول إنه "نذكر بأهمية تلقّي التطعيمات الروتينية للأمراض التي قد يسبب بعضها مضاعفات خطيرة والوفاة".