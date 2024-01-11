اتهام شابين من شقيب السلام بابتزاز صاحب مصنع وإحراق شاحنات

وفقا للنيابة "تصرفات المتهمين انتهت بأعجوبة إلى أضرار اقتصادية فقط، كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية وأضرار جسيمة للشاحنات المتوقفة في المصنع، للمصنع نفسه ولحياة العمال الذين كانوا هناك".

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، هذا الأسبوع، لائحة اتهام ضدَّ شابين (18 عامًا) من شقيب السلام نسبت إليهما "ابتزاز صاحب مصنع في البلدة وإحراق شاحنات تابعة للمصنع".

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة في لواء الجنوب إلى أن "المتهم الاول اتصل بمدير المصنع الذي يعمل في شقيب السلام، متهمًا إياه بأنه لا يحافظ على الفتيات اللاتي يعملن في المصنع وبأنه ينوي أن يحرض الجميع ضده. كما أضاف أنه سيحرق المصنع والشاحنات. ولاحقًا، اتصل بالمدير وطالبه بالدفع له 20 ألف شيكل، وإلا سيقوم بإحراق كل شاحنات المصنع، مضيفًا أنه في كل يوم سيحرق شاحنة. ثم قام المتهم الأول أيضًا بتهديد مدير الموارد البشرية بحرق سيارته وقتله، كما طالبه بدفع 20 ألف شيكل".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد نحو ثلاثة أسابيع، وصل المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني، مساءً، إلى موقف المصنع الذي تقف فيه الشاحنات، وأشعلا النار في مقصورة إحدى الشاحنات وغادرا المكان. وفي اليوم التالي اتصل المتهم الأول بالمدير وسأله (كيف كان الوضع أمس؟)".

وفي طلب الاعتقال، قالت النيابة العامة إن "تصرفات المتهمين انتهت بأعجوبة إلى أضرار اقتصادية فقط، كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية وأضرار جسيمة للشاحنات المتوقفة في المصنع، للمصنع نفسه ولحياة العمال الذين كانوا هناك".