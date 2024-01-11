اعتقال الزميل الصحافي طارق طه على خلفية منشورات تتعلق بغزة

استدعت الشرطة الزميل طه إلى مركزها في مدينة طمرة حيث تم التحقيق معه واعتقاله، على أن يمثل أمام المحكمة غدا من أجل النظر في تمديد اعتقاله.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، الزميل الصحافي في موقع "عرب 48"، طارق طه، من بلدة كابول على خلفية منشورات تتعلق بغزة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وفي التفاصيل، فإن الشرطة استدعت الزميل طه إلى مركزها في مدينة طمرة حيث تم التحقيق معه واعتقاله، على أن يمثل أمام المحكمة غدا من أجل النظر في تمديد اعتقاله.

وقال المحامي خالد محاجنة في حديث لـ"عرب 48"، إن "الشرطة استدعت الصحافي طارق طه للتحقيق في مركزها بمدينة طمرة، والشبهة هي ’التحريض’ من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي ’إنستغرام’".

وأضاف "التقيت بموكلي خلال التحقيق الذي استمر نحو ساعتين، حيث نفى بدوره ما نسبت إليه الشرطة من شبهات ’تحريض’، وأن المنشورات عبارة عن مواد إخبارية وهذا أمر غير متوقع بأن يتم اعتقال صحافي".

وأشار محاجنة بالقول إلى أن "الشرطة اليوم باتت تفسر المنشورات كما يحلو لها دون أن تفرق بين إن كان الحديث عن منشورات صحفية أو غير ذلك".

وختم محاجنة بالقول، إنه "سيتم عرض موكلي على محكمة الصلح في حيفا صباح غد الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف".