تقديم التماس ضد مخطط هيكلي يهدد ويمس الكنيسة المارونية في عكا

جرى تقديم التماس ضد مخطط هيكلي يهدد ويمس الكنيسة المارونية في البلدة القديمة لمدينة عكا، المبنية منذ مئات السنين.

قدّم المحامي د. قيس يوسف ناصر بالتعاون مع المحامية نسرين أبو عسلة، أمس الأحد، التماسا إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد المخطط الهيكلي لشركة خاصة يمس ويهدد ثبات الكنيسة المارونية في البلدة القديمة لمدينة عكا المبنية منذ مئات السنين.

وجاء تقديم الالتماس بتفويض من قدس الأب عفيف مخول، وكيل الأبرشية المارونية في البلاد ووقف الكنيسة المارونية في عكا.

ويقترح المخطط تحويل المبنى السكني الملاصق للكنيسة المارونية لمسرح ومطعم ومقهى والاستيلاء على الحجرات الأثرية التي تم اكتشافها تحت رواق الكنيسة! ووفقا للالتماس فقد صدقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الشمال على المخطط بشكل غير قانوني وتعسفيّ.

وكُشف، في العام الماضي، عن وجود مخطط جديد في عكا يقف خلفه مستثمر يهودي، يّدعي ملكيته للكنيسة المارونية والمبنى السكني الملاصق للكنيسة المارونية في البلدة القديمة.

وذكر ناشطون أن السلطات الإسرائيلية تواصل طرح وتنفيذ مخططات للاستيلاء على المعالم التاريخية الفلسطينية بما فيها الأماكن المقدسة في عكا، وذلك ضمن مشاريعها التهويدية وطمس تاريخ فلسطين وتغريبها، أرضا، وشعبا، وثقافة، وسردية.