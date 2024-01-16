اعتقال طارق دعور من عكا

قالت والدة طارق دعور إن "الشرطة لا تسمح لنا الحصول على المعلومات، وقد وصلنا إلى محكمة الصلح في عكا، صباح أمس، بعد أن تأكدنا من وجود جلسة للمحكمة، حيث لم يُسمح لنا بالدخول للجلسة".

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فجر أول من أمس الأحد، الشاب طارق دعور من مدينة عكا، ومنعت الالتقاء بمحام لغاية الآن.

وقالت والدة طارق دعور، اليوم، لـ"عرب 48" إنه "لا نعرف أسباب الاعتقال، إذ اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة منزل ابني دون استئذان منه في ساعات الفجر من يوم الأحد، وحطمت قفل الباب الرئيسي للبيت، ودخلت دون اكتراث لوجود أطفال في البيت، واعتدت على ابني بالضرب وطرحته أرضا، وتم تقييده واقتياده، كما علمت لاحقا، إلى سجن الجلمة (كيشون)".

وأضافت أن "الشرطة لا تسمح لنا الحصول على المعلومات، وقد وصلنا إلى محكمة الصلح في عكا، صباح أمس، بعد أن تأكدنا من وجود جلسة للمحكمة، حيث لم يُسمح لنا بالدخول للجلسة، كذلك لم يُسمح للمحامي بالالتقاء بطارق، وما علمته بأنه تم تمديد اعتقال ابني لغاية الأحد المقبل، لكنني بحاجة لأطمئن عليه، فقد تعرض لاعتداء عنيف من قبل الشرطة، بعد أن حطموا بيته، وأخذوا الهواتف النقالة التابعة له ولزوجته ولأطفاله من البيت".

وختمت والدة طارق دعور حديثها بالقول إن "ابني يتعرض يوميا لتحريض دائم في الشارع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وقد نشرت مجموعات على صفحات التواصل الاجتماعي ووصفته بألقاب عنصرية، وتسببت هذه التحريضات وكذلك الاعتقالات السابقة بحق طارق بحالة نفسية سيئة وسط أطفاله الصغار الذين يشهدوا في كل مرة على عملية اقتحام وتدمير المنزل، والاعتداء على والدهم، لكن ما يهم الآن هو الاطمئنان على طارق".