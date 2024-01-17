مصرع شخص وعدة إصابات بحادثي طرق قرب القدس وبيتح تكفا

أعلنت الشرطة إغلاق شارع 60 من الاتجاهين، وطالبت من جمهور السائقين عدم القدوم إلى منطقة الحادث التي شهدت أزمة سير واختناقات مرورية، والسفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

لقي شخص مصرعه وأصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة بحادثي طرق منفصلين وقعا في ساعات صباح وفجر اليوم الأربعاء، على شارع 60 بالقرب من القدس ومدينة بيتح تكفا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 60 قرب القدس، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة شخص تأثرا بإصابة الحرجة، فيما قدم الإسعافات الميدانية لعدد من الأشخاص ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في حادث الطرق الذي وقع على شارع 60 عند مفرق "غوش عتصيون" الاستيطاني، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنتين ومركبة التي اشتعلت بها النيران.

وقامت طواقم الإنقاذ بإخماد النيران وتخليص من كان عالقا داخل المركبة، حيث تم الإعلان عن وفاة شخص بعد تخليصه من النيران.

وأعلنت الشرطة إغلاق شارع 60 من الاتجاهين، وطالبت من جمهور السائقين عدم القدوم إلى منطقة الحادث التي شهدت أزمة سير واختناقات مرورية، والسفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

وفي مركز البلاد، أصيب سائق شاحنة بجروح خطيرة في حادث طرق وقع فجر اليوم عند مفترق "يركون" بالقرب من بيتح تكفا.

وعملت قوات الإطفاء والإنقاذ على إنقاذه من الشاحنة، فيما نقلته طواقم الإسعاف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة لتلقي العلاج.