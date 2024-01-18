اتهام شخص من النقب بمحاولة قتل قريبته القاصر

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد أحد سكان مسعودين العزازمة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه "محاولة قتل قريبته القاصر".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "بعد أن اكتشف المتهم (48 عاما) وقريب آخر له أن القاصر كانت على علاقة زوجية، مما أثار استياءهما، قام الاثنان بحبس القاصر في مستودع بمنزلهما، وكسرا بواسطة مطرقة القفل أسطوانة الغاز، وربطا أنبوبا في الفتحة وفتحا بالون الغاز ليتسبب في وفاة القاصر. وبعد حوالي خمسة عشر دقيقة، بدأت الغرفة تمتلئ برائحة الغاز، وشعرت القاصر بالاختناق ونقص الهواء والدوران. لاحقًا، أخذت القاصر الأغطية التي كانت موجودة في الغرفة وحاولت إيقاف تدفق الغاز إلى الغرفة، لكن دون جدوى. في الوقت نفسه، وصل أحد أقارب القاصر الذي تم إنقاذها إلى خارج الغرفة. وبعد إنقاذ القاصر، بدأ المتهم بضرب القاصر بالعصي، حتى انكسرت، بينما أمسك القريب الآخر بالقاصر. وعندما توقف الاثنان عن تصرفاتهما، التفتا إلى المشتكية وقالا لها: (تريدين أن نقتلك لأنك...".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد أيام قليلة من الحادثة في وقت متأخر من الليل، قام المتهم وقريب آخر بنقل القاصر إلى مكان ما في المنطقة. وهناك بدأ الاثنان بضرب القاصر بالقضبان الحديدية على جميع أنحاء جسدها لمدة عشرين دقيقة تقريبا، فيما وضع قريبها يده على فم القاصر حتى لا تتمكن من الصراخ. وفي مرحلة ما، توقف الاثنان عن تصرفاتهما وأعادا القاصر إلى منزلها".