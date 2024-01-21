اعتقال امرأة من رهط بشبهة "إيواء ونقل وتشغيل 3 نساء من غزة"

جرى تمديد اعتقال امرأة، تبلغ من العمر 42 عامًا، من سكان مدينة رهط، أول من أمس الجمعة من قبل محكمة الصلح لغاية يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2024، بشبهة "إيواء ونقل وتشغيل 3 نساء من غزة".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأة من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للتحقيق معها بشبهة "إيواء ونقل وتشغيل 3 نساء من سكان غزة، تم القبض عليهن قبل نحو أسبوعين في مصنع بالمنطقة الصناعية (شاعر هنيغف) وتم تمديد اعتقالها لغاية يوم غد الإثنين.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الأحد، فإنه " قبل حوالي أسبوعين، أجرى أفراد من الشرطة في محطة سديروت و(حرس الحدود) نشاطًا استخباراتيًا في المنطقة الصناعية (شاعر هنيغف)، بعد الاشتباه بأنه في أحد المصانع تشتغل وتقيم مخالفات لقانون الإقامة من غزة".

وأضافت أنه "خلال مداهمة الشرطة للمصنع والتفتيش الذي أجرته هناك، تم العثور على 3 نساء قدمن أنفسهن في البداية على أنهن مقيمات إسرائيليات من جنوبي البلاد، ولكن في تحقيق شامل أجرته الشرطة للتعرف عليهن، تبين أنهن من سكان غزة يقمن ويعملن في إسرائيل بشكل مخالف للقانون".

وختمت الشرطة بالقول إنه "تم إلقاء القبض على المشتبه بهن لإجراء المزيد من التحقيقات، وفي الوقت نفسه واصل محققو الشرطة عملياتهم لتعقب مقاولي الأيدي العاملة الذين أحضروهن للعمل في المصنع، وتمكنوا من تحديد هوية امرأة، تبلغ من العمر 42 عامًا، من سكان مدينة رهط، وتم اعتقالها نهاية الأسبوع لاستجوابها بشبهة إيواء ونقل وتشغيل مقيمين غير قانونيين، وجرى تمديد اعتقالها أول من أمس الجمعة من قبل محكمة الصلح لغاية يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2024".