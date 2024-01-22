استئناف جلسات التداول في ملف الشهيد ديار العمري

محاميد: "اليوم المحكمة كانت مختصرة نوعا ما، حيث قدمت خلالها شهادات الوالدين على أن تستكمل في ما بعد النيابة العامة البينات التي لديها، وسيعتمد هذا الملف بالذات على تقرير الطب القضائي الذي يثبت أن الشهيد قتل برصاص هذا المجرم".

استؤنفت صباح اليوم، الإثنين، جلسات المحكمة في ملف الشهيد ديار العمري من بلدة صندلة، الذي قتل برصاص يهودي يدعى "دنيس موكين" في 6 أيار/ مايو 2023.

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وعقدت صباح اليوم جلسة التداول في ملف الشهيد العمري في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، والتي جرى خلالها تقديم شهادات من والدي الشهيد وتقديم النيابة العامة بينات ضد القاتل.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة "ميزان" بعد جلسة المحكمة "رافقنا اليوم أهل الضحية ديار العمري في بداية تقديم البينات والشهادات ضد المجرم الذي أقدم على قتل الشاب الشهيد ديار العمري".

وأضاف "اليوم المحكمة كانت مختصرة نوعا ما، حيث قدمت خلالها شهادات الوالدين على أن تستكمل في ما بعد النيابة العامة البينات التي لديها، وسيعتمد هذا الملف بالذات على تقرير الطب القضائي الذي يثبت أن الشهيد قتل برصاص هذا المجرم".

وختم محاميد بالقول إنه "في الوقت الحالي نرى قناعة النيابة العامة بأن المجرم قام بفعلته مع نية للتسبب بالقتل، وهي لا تشك في هذا الأمر، بينما محامي المتهم يحاول إثارة بعض الشكوك حول هذه النية، وبحسب تصورنا فإن المحكمة ستقتنع في نهاية المطاف بوجهة نظر النيابة العامة ووجهة نظرنا جميعا بنية المجرم بالتسبب بالوفاة".