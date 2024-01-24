إصابة رجل بجروح خطيرة في حريق بشقة سكنية في حيفا

أسفر حريق داخل شقة سكنية في شارع الجليل بمدينة حيفا، فجر اليوم، عن إصابة رجل، في الستينيات من عمره، بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

أصيب رجل، يبلغ من العمر 58 عاما، بجروح خطيرة قبيل فجر اليوم، الأربعاء، في حريق بشقة سكنية في شارع الجليل بمدينة حيفا.

وفي الصباح الباكر، ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 102 لخدمات الإطفاء والإنقاذ من امرأة اشتكت من انبعاث رائحة حريق في درج منزلها في شارع الجليل. وأثناء الحديث معها وأثناء توجيه المرأة بالتوجه إلى الدرج للتأكد من طبيعة الحادثة، تبين أن حريقا اندلع في الشقة في الطابق الثالث من أصل أربعة طوابق في العمارة.

ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق، وهناك اتضح لهم أنه تم إنقاذ رجل من الشقة من قبل الجيران. وقامت طواقم الإطفاء بتفتيش الشقة تحت غطاء من الدخان الكثيف وأنقذوا قطة في حالة خطيرة للغاية نفقت بعد دقائق قليلة. وفي وقت لاحق، سيطرت طواقم الإطفاء على النار وأخرجوا الدخان من الشقة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ " بأن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق شبّ في شقة سكنية بمبنى من 4 طوابق بشارع الجليل في حيفا، إذ تلقت الطواقم بلاغًا حول الحريق، ولدى وصولها اتضح أنه تم تخليص شخص، في الستينيات من عمره، ونقل للمستشفى بحالة خطيرة، وعملت الطواقم على إخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 03:21، بلاغا حول نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنى في شارع الجليل بمدينة حيفا، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لرجل (58 عاما) جرى تخليصه من المكان، إذ وصفت حالته بالخطيرة مع حروق بالجزء العلوي من جسده، وأحيل بعدها إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطةوخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.