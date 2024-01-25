اعتقال موظف كبير سابق في مجلس طوبا الزنغرية بشبهة سرقة أكثر من مليون ونصف شيكل

وفقا للشرطة والضريبة "يظهر من التحقيق أنه بين الأعوام 2016 - 2021، سرق المشتبه به أكثر من مليون ونصف مليون شيكل. هذا الأسبوع تحوّل التحقيق إلى علني وجرى اعتقال المشتبه به وأفراد أسرته للتحقيق وتفتيش منزله ومكاتب المجلس".

أعلن الناطقان بلسان الشرطة الإسرائيلية ومصلحة الضرائب، في بيان مشترك، صباح اليوم الخميس، عن إجراء تحقيق "في شبهات قيام موظف كبير سابق في مجلس طوبا الزنغرية المحلي بسرقة أكثر من مليون ونصف مليون شيكل من المجلس من خلال تضخيم راتبه الشخصي والإبلاغ عن موظفين وهميين حوّل رواتبهم إلى أفراد عائلته وآخرين".

ووفقا لادعاء الشرطة وسلطة الضرائب فإنه "بعد التحقيق الذي أجرته شرطة لواء الشمال، قسم مكافحة الاحتيال في الشمال بالتعاون مع محقق سلطة الضرائب، يشتبه بقيام موظف كبير سابق في مجلس طوبا الزنغرية المحلي بارتكاب مخالفات بموجب قانون حظر تبييض الأموال".

وأضافا أنه "جرى فتح ملف للتحقيق بناء على معلومات من مدقق حسابات خارجي عينته وزارة الداخلية لإجراء فحص شامل لسلوك المجلس مع التركيز على رواتب موظفي المجلس".

ومضيا بالقول إلى أنه "يستدل من التحقيق أن المشتبه له وفي إطار عمله كان يقوم كل شهر بسحب أموال من المجلس بشكل احتيالي، من خلال تضخيم الراتب الشهري الذي يجب على البنك تحويله إلى حسابه، فيما تم تسجيل الراتب الحقيقي في تقرير الرواتب. كما كشف التحقيق أن المشتبه به أدرج في قائمة الأجيرين موظفين وهميين معظمهم من أفراد عائلته، في حين تم منح البنك تعليمات شهرية بتحويل راتبه مضافا إليه مجموع رواتب الموظفين الوهميين".

وأشارا إلى أنه "يظهر من التحقيق أنه بين الأعوام 2016 - 2021، سرق المشتبه به أكثر من مليون ونصف مليون شيكل. هذا الأسبوع تحوّل التحقيق إلى علني وجرى اعتقال المشتبه به وأفراد أسرته للتحقيق وتفتيش منزله ومكاتب المجلس".