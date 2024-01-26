إغلاق محال تجارية في الطيرة وكفر قاسم وكفار سابا

أغلقت الشرطة الإسرائيلية بأوامر إدارية ثلاثة محال تجارية في كفار سابا والطيرة وكفر قاسم بذريعة "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح".

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الجمعة، فإن "قائد المنطقة الوسطى، آفي بيطون، وقّع على أوامر إغلاق لفترات تتراوح بين 7 - 30 يوما، بحسب الأدلة في هذه الحالات، لثلاثة محال تجارية في منطقة (الشارون) بعد أن تم تشغيل مقيمين من الضفة بشكل مخالف للقانون هناك".

وادعت أنه "كجزء من إنفاذ الشرطة المستهدف ضد جرائم التشغيل والنقل وإيواء المقيمين خلافا للقانون، والتي قد تشكل منصة للأنشطة غير القانونية، تنفذ الشرطة ضوابط رقابة صارمة على الأعمال التجارية في المنطقة وعلى الطرقات".

وأضافت الشرطة أنه "في غضون ذلك، كشفت عناصر من الشرطة من محطات كفار سابا والطيرة وكفر قاسم، عن عمال من الضفة يعملون بدون تصاريح، في صالون لتصفيف الشعر في كفر قاسم، ومحلات لبيع المواد الغذائية في الطيرة و(هود هشارون)".

وحذرت الشرطة من أنها "لن تتسامح مطلقًا مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، خاصة في أوقات الحرب".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.