3 إصابات إثر جريمة إطلاق نار في دهمش

أسفرت جريمة إطلاق نار في بلدة دهمش الواقعة بين اللد والرملة عن إصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة، أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة دهمش الواقعة بين مدينتي اللد والرملة، اليوم الجمعة.

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ونقل المصابون إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهم يعانون من جروح بدرجات متفاوتة.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة؛ فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل متصاعد وخطير، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 9 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.