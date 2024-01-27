مصرع شخص من شعب في انقلاب دباب قرب شفاعمرو

لقي محمود قاسم هيبي، في الخمسينيات من عمره، من بلدة شعب مصرعه في حادث انقلاب دباب في واد بين شفاعمرو ورأس علي، اليوم السبت.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

الفقيد محمود هيبي

وقال المضمد شادي مجدوب، إنه "مع وصولنا إلى مكان الحادث، عثرنا على راكب الدباب وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، حيث قالوا لنا إن الدباب انقلب في الوادي فيما علق السائق داخل المياه في المكان".

وأضاف أنه "جرى تخليص سائق الدباب من المياه وهو فاقد للوعي، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.