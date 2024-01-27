15 شخصا بينهم أطفال لقوا مصارعهم في حرائق منزلية منذ بداية الشتاء

بينت التحقيقات بأن "استخدام دفايات الأسلاك كانت سببا في وقوع هذه الحرائق، إذ انها تشع حرارة وبالتالي تؤدي إلى اشتعال مواد قريبة منها كالكنبة أو الفراش أو مواد قابلة للاشتعال".

من مكان أحد الحرائق (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)

لقي 15 شخصا بينهم أطفال مصارعهم من جراء حرائق منزلية منذ بداية فصل الشتاء، حيث كان آخر الحوادث في حي رأس العمود بالقدس حيث لقي طفلان مصرعيهما فيما أصيب طفل آخر ووالدتهم بجراح خطيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسبق الحادثة في القدس أيضا وفاة طفل في عرعرة بمنطقة النقب وآخر في مدينة كفر قاسم.

وتشير معطيات سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن استخدام دفايات الأسلاك، هو ما أدى إلى الحرائق في المنازل بالحوادث المذكورة.

وجاء عنها، أن التحقيقات بينت بأن "استخدام دفايات الأسلاك كانت سببا في وقوع هذه الحرائق، إذ انها تشع حرارة وبالتالي تؤدي إلى اشتعال مواد قريبة منها كالكنبة أو الفراش أو مواد قابلة للاشتعال".

وأضافت "أشارت المعطيات إلى أن ترك الأطفال لوحدهم في المنازل أدى إلى اللعب بمواد مشتعلة كالولاعات والكبريت والشموع خصوصًا في بلدات عديدة بالمجتمع العربي".

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى عدم استخدام دفايات الأسلاك للتدفئة في المنازل وعدم ترك الأولاد لوحدهم ومراقبة تصرفاتهم وإبعاد كل ما هو قابل للاشتعال ووسائل التدفئة عن متناولهم؛ حسبما جاء في بيانها.