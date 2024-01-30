اعتقال شبان من اللد بشبهة إطلاق النار على مدير مدرسة بالرملة

اعتقلت الشرطة أربعة شبّان من سكان مدينة اللد بشبهة ضلوعهم بحادثة إطلاق النار، صباح اليوم، في الرّملة، التي أسفرت عن إصابة مدير مدرسة، في الخمسينيات من عمره، بجروح طفيفة نُقل على إثرها للعلاج.

أصيب مدير إحدى المدارس في مدينة الرملة بجروح من جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت الشرطة في أعقاب ذلك أربعة مشتبهين من مدينة اللد.

ووفقا للشرطة فإنّها "فتحت ملفا للتحقيق عقب وصول بلاغ حول حادثة إطلاق نار بالقرب من إحدى المدارس في الرّملة، أصيب على إثرها أحد السّكان بجروح وصفت بأنها طفيفة، إذ نُقل على إثرها إلى مستشفى (آساف هروفيه) لاستكمال العلاج، وعليه باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات".

وصرحت في بيان آخر، في وقت لاحق أنه "بعد نشاط للشرطة تمّ اعتقال أربعة شبّان من سكان مدينة اللد بشبهة ضلوعهم بحادثة إطلاق النار، صباح اليوم، في الرّملة، التي أسفرت عن إصابة مدير مدرسة، في الخمسينيات من عمره، بجروح طفيفة نُقل على إثرها للعلاج".

وأضافت أنه "مع استمرار التحقيق في الملابسات اعتُقل الشبّان الأربعة وهم في العشرينيات من أعمارهم، ومع انتهاء الاستجواب ستنظر الشرطة بطلب تمديد أمر اعتقالهم حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّهم".