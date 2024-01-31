إصابة خطيرة لرجل إثر حريق بشقة سكنية في حيفا

اندلع حريق، فجر اليوم، في مبنى سكني بمدينة حيفا، وتم إجلاء رجل من مكان الحادث في حالة خطيرة، حيث تم تخديره وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي بعد استنشاق الدخان.

من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

أُصيب رجل، يبلغ من العمر 50 عاما، بجروح خطيرة من جرّاء اندلاع حريق داخل مبنى سكني في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه اندلع الحريق، فجر اليوم، في مبنى سكني بشارع (هغدود هعفري) في حيفا. وتم إجلاء رجل من مكان الحادث في حالة خطيرة، حيث تم تخديره وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي بعد استنشاق الدخان الذي انبعث من الحريق.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 02:49، بلاغا عن اندلاع حريق داخل مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في مدينة حيفا، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لرجل (50 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، وأحيل بعدها إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.