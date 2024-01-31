يحيي المسلمون ذكرى الإسراء والمعراج يوم 8 شباط المقبل، ويأتي هذا الإعلان بعد التّواصل بين المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 ودار الإفتاء الفلسطينية في القدس.

يحيي المسلمون ذكرى الإسراء والمعراج لهذا العام 1445 هـ/ 2024 م يوم الخميس 27 رجب الموافق 8 شباط/ فبراير 2024 م.

وذُكر في بيان أصدره المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 برئاسة أ. د. مشهور فواز، أنّه "بهذه المناسبة الكريمة يتوجه المجلس إلى الأمة الإسلامية جمعاء بأحرّ التّهاني والتبريكات كما يوصي الخطباء والوعاظ بالحديث عن الدروس العقدية والتّربوية والفكرية المستفادة من إيحاءات ونفحات هذه الحادثة العظيمة وعلى وجه الخصوص مكانة المسجد الأقصى العقدية من خلال رحلة الإسراء والمعراج".

وأضاف أنه "يأتي هذا الإعلان بعد التّواصل مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، وذلك لتعزيز وتعميق ونشر الوحدة الشّعائرية التّي لطالما حرصنا عليها في مثل هذه المناسبات".