إغلاق محلين في كفر قاسم بذريعة تشغيل عمال من الضفة بدون تصاريح

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلا لنقل الرمل ومَرْأَب (كراج) للسيارات لمدة 30 يوما في مدينة كفر قاسم بذريعة "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلين لمدة 30 يوما في مدينة كفر قاسم بذريعة "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح".

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الخميس، فإنه "كجزء من إنفاذ الشرطة المستهدف ضد جرائم التشغيل والنقل وإيواء المقيمين خلافا للقانون، والتي قد تشكل منصة للأنشطة غير القانونية، تنفذ الشرطة ضوابط رقابة صارمة على قطاع الأعمال التجارية في المنطقة وعلى الطرقات".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، اكتشفت عناصر الشرطة من محطة كفر قاسم في محل لنقل الرمل ومَرْأَب (كراج) للسيارات في المدينة، عمالا من الضفة يعملون بدون تصاريح في هذين المحلين".

وأشارت إلى قائد منطقة المركز، آفي بيطون، وقع على أوامر إغلاق للمصلحتين المذكورتين لمدة 30 يوما، بحسب الأدلة في هذه الحالات".

وحذرت الشرطة من أنها "لن تتسامح مطلقًا مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، خاصة في أوقات الحرب".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.