التوصل لاتفاقية تجسير بين ممرضة ومستشفى بعد فصلها بسبب منشور

وفقا لقرار محكمة العمل في مدينة حيفا، اليوم، سيعرض الطرفان لاحقا مسودة الاتفاقية بعد إبرامها على المحكمة للتصديق عليها.

توصلت محكمة العمل في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لاتفاقية تجسير بين الممرضة لبنى محمود من مدينة شفاعمرو، ومستشفى (بني تسيون) في مدينة حيفا، وذلك بعد فصلها بعد نشر دعاء على شبكة التواصل الاجتماعي، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بادعاء التحريض.

وجاء التوصل لاتفاق التجسير، بعد جلسة عقدت في محكمة العمل في مدينة حيفا استمرت لأكثر من 4 ساعات، وتواجد في قاعة المحكمة عدد من أقارب الممرضة والمتضامنين معهما، بالإضافة إلى مدير عام المستشفى وعدد من موظفي المستشفى وبلدية حيفا.

وسيعرض الطرفان لاحقا مسودة الاتفاقية بعد إبرامها على محكمة العمل للتصديق عليها.

وفصلت إدارة المستشفى الممرضة بعد شكوى تقدمت بها ممرضة وأطباء يهود في المستشفى، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى إثر ذلك اعُتقلت الممرضة بعد 10 أيام من اندلاع الحرب، وتم التحقيق معها وعرضها على المحكمة، إذ تم تمديد اعتقالها، وفيما بعد أطلق سراحها دون تقديم لائحة اتهام.

وتدار قضية الممرضة، اليوم، في محكمة العمل في مدينة حيفا، وذلك بعد رفض إدارة المستشفى إعادتها إلى العمل.

وعملت الممرضة في المستشفى لمدة 33 عامًا، وتم فصلها من العمل بادعاء نشر دعاء على شبكة التواصل الاجتماعي، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل اندلاع الحرب، فيما اعتبرت إدارة المستشفى أن المنشور تحريضي، وعلى ذلك تم فصلها من العمل.