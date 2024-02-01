تسريح فتاة قاصر من كابول بشروط مقيدة

فرضت المحكمة على الفتاة شروطا مقيدة، وهي: الحبس المنزلي لغاية يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، وإيداع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل من قبل طرف ثالث، ومنع استخدام التواصل الاجتماعي.

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، إطلاق سراح فتاة قاصر (17 عاما) من قرية كابول، والتي تم اعتقالها أمس الأربعاء، واعتقال والدها للتحقيق معهما بشبهة كتابة الفتاة القاصر منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي عن الأحداث الأخيرة إثر الحرب على غزة.

وكانت الشرطة قد فتشت منزل العائلة، فيما تم إطلاق سراح الوالد عائد عثمان، مساء أمس الأربعاء، بعد بضع ساعات من اعتقاله والتحقيق معه.

وفرضت المحكمة على الفتاة شروطا مقيدة، وهي: الحبس المنزلي لغاية يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، وإيداع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل من قبل طرف ثالث، ومنع استخدام التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الفتاة القاصر، رأفت رحيبي، إنه "تم التحقيق مع موكلتي حول شبهات بكتابة منشور على شبكات التواصل الاجتماعي يتعلق بالأحداث الأخيرة والحرب على غزة، فيما أكدنا على نفينا لهذه الشبهات أمام القاضي، وقدمنا الادعاءات التي من خلالها استطعنا إقناع القاضي ببراءة القاصر من الشبهات الموجهة ضدها، بحيث سيتم تسريحها الساعة الثانية عصرا اليوم الخميس، لبيت عمها الذي يكفلها حتى الانتهاء من القيود التي فرضتها المحكمة على موكلتي".