ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ13 سم

يستدل من معطيات سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية شهد ارتفاعا بـ13 سم إضافية، صباح اليوم الأحد، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الساعات الأخيرة.

سجّل منسوب بحيرة طبرية ارتفاعا بـ13سم إضافية، صباح اليوم الأحد، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الساعات الأخيرة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 211.46- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.66 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وتصب الأودية والجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، ويشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا.

وتتوقع السلطة أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات إضافية بفعل هطول الأمطار في فصل الشتاء الحالي.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل، باردا إلى شديد البرودة، مع فرص لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق. أما في يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. وفي ساعات الظهيرة يسود جو دافئ خاصة في المناطق السهلية والساحلية. وليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.