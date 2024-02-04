تصريح ادعاء ضد مشتبهين من أم الفحم بوضع عبوة ناسفة بسيارة

وفقا للشرطة "تمّ تقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبه بهما (22 و32 عامًا) قبل تقديم لائحة اتهام خطيرة من خلال مكتب النيابة العامة في لواء الشمال".

قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ ضد مشتبهين (22 و32 عامًا) من مدينة أم الفحم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما بشبهة وضع عبوة ناسفة بسيارة أحد المواطنين.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "كشف محققو شرطة الشمال، الذين نصبوا كمينًا (13/01/24) لمجموعة من المجرمين المعروفين من أجل إحباط جريمة قتل في إطار هدف مكافحة شرطة إسرائيل للجريمة في المجتمع العربي، عن قيام الخلية بعمل مشبوه حول مركبة بالقرب من مركز تجاري في مدينة (نوف هجليل) ومن هناك بدأوا بالهرب".

وأضافت الشرطة أن "خبراء المتفجرات سارعوا إلى مكان الحادث وباشروا في نشاط حول السيارة، كما قامت القوات بإغلاق الطريق على سيارة المشتبه بهما التي كانت تتحرك نحو مفترق (هموفيل). بعد نشاط سريع، رُصد وجود عبوة ناسفة وضعت بأسفل السيارة، وتقرر إلقاء القبض على المشتبه بهما بسرعة في مفترق هموفيل. بعد نشاط مهني ودقيق قام به خبراء المتفجرات، تم إزالة العبوة الناسفة من السيارة"

وأشارت إلى أنه "في نهاية تحقيق معقد وسريع، تمّ تقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبه بهما (22 و32 عامًا) قبل تقديم لائحة اتهام خطيرة من خلال مكتب النيابة العامة في لواء الشمال".

وختمت الشرطة بالقول إن "عبوة كبيرة، لو انفجرت، كانت ستؤدي إلى إصابة الأبرياء، وبالتأكيد قتل ركاب السيارة. الرد السريع أدى إلى توقيف المشتبه بهما المتورطين في محاولة الاغتيال، وهذا حدث معقد لو لم نرد فيه لانتهى بالتأكيد إلى انفجار وخسائر في الأرواح وحتى إصابة مدنيين غير متورطين".