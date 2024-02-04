مصرع موسي الهواشلة من قصر السر في النقب جراء حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع أمس بالقرب من بلدة عرعرة النقب عن مصرع الشاب موسي محمد الهواشلة من قرية قصر السر.

لقي الشاب موسي محمد الهواشلة من قرية قصر السر في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه جراء حادث طرق وقع أمس بالقرب من بلدة عرعرة النقب.

وصباح اليوم الأحد، ساد الحزن والأسى قرية قصر السر إثر انتشار نبأ مصرع الشاب الهواشلة، وتوافد عدد من الأهالي من القرية والمنطقة إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 32 شخصا، بينهم 11 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.