السجن 9 أشهر للشاب محمد بدران من البعنة على خلفية الحرب على غزة

قال المحامي عادل ذباح، الموكل بالدفاع عن بدران، إنه "تم التحقيق مع موكلي محمد بدران كشاب مؤثر في بلدته البعنة، لكتابته 12 منشورا عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب على غزة".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، السجن لمدة تسعة أشهر وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل على محمد محمود بدران (25 عاما) من قرية البعنة، والذي تم اعتقاله يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على خلفية أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق بدران، نسبت إليه تهمتي "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي" على شبكة التواصل الاجتماعي.

وعقب المحامي عادل ذباح، الموكل بالدفاع عن بدران، لـ"عرب 48" أنه "تم التحقيق مع موكلي محمد بدران كشاب مؤثر في بلدته البعنة، لكتابته 12 منشورا عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب على غزة، وخلال جلسة المداولات تمكنا من تخفيض التهم ضده، بحيث تم شطب 7 منشورات من ضمن المنشورات التي حققت بها الشرطة ضده".