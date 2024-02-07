اتهام خادم في الشرطة من سولم بـ"قتل صديقته"

وفقا للشرطة "حاولت الضحية الهرب، فانحرف المتهم بمركبته واصطدم بمركبتها ونتيجة الاصطدام علقت الضحية بمقعد السائق. وبعد الاصطدام، نزل المتهم من سيارته حاملًا مسدّسًا كان قد أحضره معه، وركض نحو سيارة الضحية وأطلق عليها 5 رصاصات من مسافة قصيرة".

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في حيفا، أمس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد خادم في الشرطة الإسرائيلية يبلغ 36 عاما من سكان قرية سولم، نسبت إليه تهمة "قتل صديقته شاني باخر".

كما تنسب لائحة الاتهام للمتهم "تُهم القتل العمد بظروف مشدّدة ومخالفات الأسلحة".

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمتها النيابة العامّة في حيفا (الجنائية) أن "المتهم والضحية التقيا قبل نحو عشر سنوات، ضمن خدمتهما في الشرطة، وتطوّرت علاقة بينهما. وفي حزيران/ يونيو 2023 أبلغت الضحية المتهم برغبتها في إنهاء العلاقة معه. ولم يتقبّل المتهم قرارها وحاول التأثير عليها من خلال الحضور إلى عملها ومنزلها وإرسال الهدايا والرسائل وحتى إبلاغها بأنه سيؤذي نفسه إذا لم تغيّر قرارها".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2024، وصل المتهم إلى كيبوتس شومرات، وانتظر خروج الضحية من مكان عملها وبدأ بمتابعتها. ولاحظت الضحية سيارة المتهم فذعرت، واتصلت بالشرطة، وقالت إن المتهم يطاردها، وطلبت تدخّل الشرطة ومساعدتها. وأثناء حديثها مع الشرطة، حاولت الهرب، فانحرف المتهم بمركبته واصطدم بمركبتها ونتيجة الاصطدام علقت الضحية بمقعد السائق. وبعد الاصطدام، نزل المتهم من سيارته حاملًا مسدّسًا كان قد أحضره معه، وركض نحو سيارة الضحية وأطلق عليها خمس رصاصات من مسافة قصيرة".

وختمت النيابة لائحة الاتهام بالقول إنه "بعد ذلك مباشرة، أطلق النار على ذقنه. وأدّى إطلاق النار إلى وفاة باخر على الفور. تمّ علاج المتهم من قبل المسعِفين الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، حيث نقل إلى مركز الجليل الطبي، وأجريت للمتهم عملية جراحية وأدخل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى لغاية يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2024".