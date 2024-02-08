التحقيق مع صاحب محل مجوهرات من باقة الغربية بشبهة مخالفات قدرها 19 مليون شيكل

الشرطة تحقق مع صاحب المحل بشبهة "تنفيذ عمليات جنائية، حيث قام بتبييض أموال ومخالفات ضريبية أخرى. وتبين من التحقيقات أن المشتبه قام بتحويل مبالغ مالية لعملة أجنبية خلافًا للقانون، إضافة إلى صرافة شيكات ومخالفات أخرى بقيمة 19 مليون شيكل".

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، للتحقيق صاحب محل مجوهرات في مدينة باقة الغربية، وآخرين، بشبهة "مخالفات جنائية"، وقالت إنه "تم ضبط ذهب بقيمة مليون شيكل".

ووفقا للشرطة، "اعتقلت وحدة تطبيق القانون الاقتصادية في لواء الساحل، بالتعاون مع شرطة باقة الغربية، صاحب محل مجوهرات في المدينة، بشبهة مخالفات جنائية، وتم ضبط ذهب بقيمة مليون شيكل".

وأضافت أن "الوحدة التابعة للاهف 433 باشرت التحقيق بشبهة تنفيذ عمليات جنائية من قبل صاحب المحل، حيث قام بتبييض أموال ومخالفات ضريبية أخرى. وتبين من التحقيقات أن المشتبه قام بتحويل مبالغ مالية لعملة أجنبية خلافًا للقانون، إضافة إلى صرافة شيكات ومخالفات أخرى بقيمة 19 مليون شيكل".

وختمت بالقول إنه "خلال التفتيش تم مصادرة 4 سيارات فخمة يقدر ثمنها بمئات آلاف الشواكل، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بعشرات الآلاف وعشرات الشيكات وذهب بقيمة مليون شيكل. الشرطة اعتقلت المشتبه وآخرين للتحقيق وتم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة".