اتهام شاب من النقب بـ"الانضمام إلى حماس وتقديم معلومات" بعد تسلله إلى غزة عام 2016

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضد شاب (26 عاما) من قرية الأعسم في منطقة النقب بـ"الانضمام إلى حركة حماس وتقديم معلومات" بعد تسلله إلى قطاع غزة في العام 2016.

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ونسبت النيابة العامة إلى الشاب بعد اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، "الانضمام إلى حماس والتدريب معها وتقديم معلومات حول مواقع قواعد عسكرية في الجنوب والقيام بمراقبة كيبوتس بئيري وكيبوتس رعيم".

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "الشاب تسلل إلى قطاع غزة في العام 2016 ومكث هناك 8 سنوات، حيث قام بمهام رصد ومراقبة وتدريبات مع قوات النخبة شملت هجوما على مدينة والسيطرة على موقع عسكري".

وفي التفاصيل، فقد جرى اعتقال الشاب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أثناء محاولته العودة من غزة إلى البلاد، حيث أحيل للتحقيق على يد جهاز الأمن العام (الشاباك).

وجاء في لائحة الاتهام، أن الشاب "التقى عناصر من حماس وأبلغهم بأنه يريد الانضمام إلى الذراع العسكري للحركة وأن بنيته أن يكون شهيدا".

يتبع...