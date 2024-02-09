الطيبة: تخفيف بنود الاتهام وحكم السجن عن قاتل زوجته أيمن مصاروة

كانت النيابة العامة قد قدمت ضده لائحة اتهام بقتل زوجته وفاء مصاروة أمام ابنتهما في العام 2020، حيث وثقت كاميرات المراقبة آنذاك هروب الطفلة من المنزل وخروجها إلى الشارع فور وقوع الجريمة.

توصلت النيابة العامة وطاقم الدفاع عن المتهم بقتل زوجته، أيمن مصاروة (51 عاما)، من مدينة الطيبة أمس، الخميس، إلى تعديل لائحة الاتهام المقدمة ضده.

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وبموجب ما جرى التوصل إليه بين النيابة العامة ودفاع المتهم، فإنه سيتم تخفيف بنود الاتهام وحكم السجن كذلك.

وأفيد بأن المتهم مصاروة سيعترف ببنود الاتهام الجديدة المنسوبة إليه، وتحويل الاتهام الرئيسي من القتل في ظروف خطيرة والذي كان بموجبه سيتم فرض السجن المؤبد عليه إلى القتل بعد التخطيط والذي بموجبه سيتم فرض السجن عليه لمدة 27 عاما.

وكانت النيابة العامة قد قدمت ضده لائحة اتهام بقتل زوجته وفاء مصاروة أمام ابنتهما في العام 2020، حيث وثقت كاميرات المراقبة آنذاك هروب الطفلة من المنزل وخروجها إلى الشارع فور وقوع الجريمة.

مما يذكر أن جريمة القتل وقعت في 2 تموز/ يوليو 2020، حيث تعرضت الضحية وفاء مصاروة للطعن على يد زوجها داخل منزلهما الواقع في شارع محمود درويش الجنوبي بمدينة الطيبة.