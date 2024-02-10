اللد: وفاة امرأة متأثرة بإصابتها بجريمة إطلاق نار قبل 3 شهور

ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 19 قتيلا، وذلك بعد إقرار وفاة امرأة من اللد متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار قبل 3 شهور.

توفيت سامية محمد أبو غانم (50 عاما) من مدينة اللد اليوم، السبت، متأثرة بإصابتها في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبل 3 شهور.

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وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "أساف هروفيه" وفاة أبو غانم بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وكانت الشرطة قد قالت إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة آنذاك، إلا أنها لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.

وفي قلنسوة، أصيب شخصان بجراح متفاوتة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مساء اليوم.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وفي إكسال، أصيب شاب بجراح وصفت بأنها طفيفة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

18 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 18 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.