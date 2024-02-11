شجب واستنكار لإطلاق النار على منزل مهندس لجنة التنظيم بوادي عارة

أسفر إطلاق النار عن أضرار بالممتلكات فقط دون إصابة أحد، وهي المرة الثالثة التي يتمّ فيها إطلاق النار على بيت مهندس اللجنة.

أعرب رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة، والتي تتبع لها لجنة التنظيم والبناء وادي عارة المحلية (أم الفحم، باقة الغربية، كفر قرع، عرعرة - عارة، جت، طلعة عارة وبسمة عارة) عن استنكارهم وشجبهم لجريمة إطلاق النار التي ارتكبت، الليلة الماضية، على منزل مهندس لجنة وادي عارة، محمد صبحي دعدوش محاجنة.

وتسبب إطلاق النار بأضرار بالممتلكات فقط دون إصابة أحد، وهي المرة الثالثة التي يتمّ فيها إطلاق النار على بيت مهندس اللجنة.

وأكد رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة "رفض هذا الأسلوب العنيف وغير المقبول"، وطالبوا الشرطة في ذات الوقت بأن "تأخذ دورها وتقوم بواجبها تجاه هذه الظاهرة التي هي جزءٌ من حالة الجريمة والعنف التي يعيشها مجتمعنا العربي، وعدم الانتظار لحصول ما لا تحمد عقباه".

وختم رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة بالقول إنه "نؤكد في ذات الوقت أنّ لجنة التنظيم والبناء وادي عارة هي مؤسسة خدماتية تعمل لصالح بلداتنا في وادي عارة ولصالح المواطنين فيها".