إصابات بينها خطيرة في حادثي طرق جنوبي وشمالي البلاد

من مكان الحادث على شارع 40 (تصوير: نجمة داود الحمراء)

أصيب 4 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجراح وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة في حادث طرق بين سيارتين على شارع 40 جنوبي البلاد، مساء اليوم الأحد.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى ثلاثة منهم جروحا خطيرة في أنحاء أجسادهم بينما وصفت حالة المصاب الرابع بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال مضمدان إن "الحادث كان صعبا جدا وقد وقع بين سيارتين. مع وصولنا إلى المكان شاهدنا السيارتين وبداخلهما 3 مصابين وهم عالقون وبحالة خطيرة، وعلى الفور باشرنا بأعمال تخليصهم وتقديم العلاجات لهم، فيما كان المصاب الآخر يعاني من جراح متوسطة حتى طفيفة وهو بوعيه الكامل وعانى من إصابات في جسده، ثم نقلنا المصابين بسيارات العلاج المكثف ومروحية إلى المستشفى".

وعلى شارع 77 شمالي البلاد، أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين سيارتين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.